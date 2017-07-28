28.07.2017 (11:33)

Команда России выступит в первом заезде международного конкурса «Мастера артиллерийского огня», проводимого в Казахстане

Российские военнослужащие выступят под красным цветом в первом заезде международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» среди минометных расчетов, который проводится в Жамбылской области на юге Казахстана.

По результатам жеребьевки, которая состоялась сегодня, россияне выступят в одном заезде с военнослужащими из Белоруссии, Зимбабве и Киргизии. Во втором заезде выступят команды из Азербайджана, Венесуэлы, Казахстана и Таджикистана. Участники приступили к приему техники, предоставленной казахстанской стороной, после чего проведут пробные заезды и пристрелку вооружения.

Конкурс проводится на полигоне в Казахстане. В нем принимают участие команды из Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

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