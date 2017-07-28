28.07.2017 (11:10)

Артиллеристы и ракетчики ВВО в ходе масштабного учения шквальным огнем уничтожат условного противника

В ходе масштабного учения, которое началось на полигоне Восточного военного округа (ВВО) Цугол, подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят более 20 огневых задач.

Военнослужащие отработают применение 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Торнадо-Г».

Кроме того, для корректировки огня и слежения за воздушными целями условного противника будут использованы перспективные артиллерийские разведывательные комплексы «Зоопарк», способные обслуживать огонь сразу по нескольким объектам.

Будет проведено зондирование воздуха для установки параметров влажности, температуры и ветра с использованием радиопеленгационного метеорологического комплекса «Улыбка».

В свою очередь для ведения мониторинга в зоне выполнения огневых задач будут использованы беспилотные летательные аппараты, стоящие на вооружении ВВО.

Также при работе артиллерийских расчетов будут действовать комплексы машин управления, в том числе оснащенные радионавигационной аппаратурой на базе системы ГЛОНАСС.

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» выполнят боевой пуск ракеты с целью уничтожить элементы командного пункта условного противника, находящиеся на удаление более 180 километров.

Всего к учению привлекается более 2,5 тысяч человек, будет задействовано около 200 единиц техники.

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