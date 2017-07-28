28.07.2017 (10:47)

Жара на Юге России не повлияет на интенсивность боевой учебы в войсках ЮВО

Командование соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) предприняло все необходимые меры по защите личного состава от солнечных и тепловых ударов. На занятиях по боевой подготовке командиры доводят меры безопасности при нахождении на открытом воздухе.

На общевойсковых полигонах округа оборудованы навесы, где во время перерывов между занятиями личный состав укрывается от солнца. Пункты питания оборудованы емкостями с питьевой кипяченой водой.

Медицинский персонал соединений проводит разъяснительную работу с личным составом по профилактике перегреваний и оказания первой медицинской помощи при получении теплового удара. Кроме того, в местах проведения полевых занятий организовано дежурство санитаров-инструкторов из состава медицинских батальонов.

Принятые меры позволяют в условиях высокой температуры окружающего воздуха не снижать интенсивности занятий.

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