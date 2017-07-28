28.07.2017 (10:39)

Руководящий состав ЮВО приступил к управлению войсками с полевых пунктов управления в рамках КШТ

Масштабная командно-штабная тренировка (КШТ) с выходом в районы сосредоточения стартовала в войсках Южного военного округа (ЮВО). Штабы военного округа, общевойсковых объединений, Черноморского флота, Каспийской флотилии и объединения ВВС и ПВО, а также подчиненные соединения и воинские части приступили к проверке боевой готовности в рамках проведения плановой КШТ.

По сигналу тревоги управление войсками переведено на развернутые подвижные полевые пункты управления.

Соединения и воинские части, задействованные в мероприятиях боевой готовности, покинули пункты постоянной дислокации с последующим выдвижением в районы сосредоточения.

В ходе проведения КШТ офицеры органов военного управления всех уровней, находясь на расстоянии более тысячи километров друг от друга, приступили к отработке задач по управлению межвидовой группировкой войск с выполнением различных вводных команд.

Учебно-боевая работа организована на полевых пунктах управления и охватила все регионы в зоне ответственности Южного военного округа от Каспия до Крыма.

В мероприятиях обеспечения КШТ задействованы соединения войск связи, радиоэлектронной борьбы, радиационной химической и биологической защиты. Порядок на маршрутах выдвижения колонн военной техники и в пунктах развертывания обеспечивают подразделения военной автоинспекции и военной полиции.

В командно-штабной тренировке принимают участие более 5,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 500 единиц военной и специальной техники.

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