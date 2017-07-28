28.07.2017 (10:00)

В Китае выпущена серия почтовых марок «АрМИ-2017»

В Китае выпущена серия почтовых марок, посвящённая Армейским международным играм (АрМИ-2017).

Отдельные подборки содержат символику конкурсов, другие раскрывают суть и содержание конкурсов «Безопасная среда», «Чистое небо», «Мастер-оружейник», «Суворовский натиск», проходящих на китайском полигоне Корла. Для привлечения внимания профессиональных филателистов наряду с массовыми выйдут марки, выпущенные ограниченным тиражом.

Кроме почтовых марок изготовлены коллекционные открытки, конверты и афиши с символикой конкурса, которые будут особенно широко распространяться в трёх районах КНР, где проводятся международные состязания: Корла Синьцзян, Чаньчунь провинции Цзилинь и Гуаншуй провинции Хубей.

Особое внимание в рамках популяризации АрМИ-2017 будет обращено на город Корла Синцзян-Уйгурского автономного района, где с 30 июля по 12 августа пройдёт сразу четыре международных конкурса.

Китайская сторона третий год подряд принимает участие в АрМИ, однако отдельные международные конкурсы на территории КНР проходят впервые. В прошлом году международные этапы соревнований «Безопасная среда» проводились в Костромской области, «Чистое небо» – в Краснодарском крае, «Мастер-оружейник» – в Пензенской области, Суворовский натиск – в Подмосковье.

Армейские международные игры в этом году будут проходить на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней.

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