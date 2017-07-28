Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

28.07.2017 (06:08)

На Камчатке стартовал хоккейный турнир, посвященный Дню Военно-Морского Флота

В городе Вилючинске стартовал турнир подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) по хоккею с шайбой, посвящённый Дню ВМФ России.

В этом году в турнире принимают участие сильнейшие команды Камчатского полуострова – победители и призеры главных соревнований зимнего периода 2016/2017 года. Это две команды моряков подводников «Океан» и «Айсберг» из города Вилючинска, команда «Звезда» из города Елизово и команда «Пограничник Северо-востока» из Петропавловска-Камчатского. Турнир проводится пятый год подряд, и уже стал традиционным.   

Организаторами соревнований выступило командование подводных сил ТОФ совместно с администрацией Вилючинского городского округа. Игры проходят по круговой системе в ледовом катке «Айсберг» города Вилючинска.

Финальные встречи состоятся накануне празднования Дня Военно-Морского Флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Спорт , Восточный военный округ , Праздники , Социальное развитие , Главный военно-морской парад
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false