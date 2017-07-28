28.07.2017 (05:05)

Представитель Сухопутных войск НОАК: участие в АрМИ-2017 укрепляет имидж Китая

Участие в Армейских международных играх укрепляет имидж Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и страны в целом, уверен представитель Сухопутных войск НОАК полковник Тан Иншуай.

По его словам, соревнования существенно повышают уровень боевой подготовки вооруженных сил стран-конкурсантов. Об этом же ранее заявили главы всех делегаций зарубежных государств, участвующих в соревнованиях.

«Это уникальная возможность для углубления сотрудничества в военной сфере среди стран-участниц, - подчеркнул полковник Тан Иншуай. – Благодаря Армейским международным играм мы создаём новый образ Сухопутных войск во время реформирования армии. Мы сможем проверить результат военной реформы».

По его словам представителя китайской стороны, конкуренция между командами год от года становится все более жесткой. «Третий год подряд проводятся международные состязания. В этом году они приобрели небывалый размах. Об этом свидетельствует тот факт, что отдельные конкурсы соревнований проводятся в Китае. Благодаря России, создавшей эти конкурсы, уровень боевой подготовки военнослужащих существенно вырос», — подчеркнул он.

На полигоне Корла пройдут четыре международных конкурса АрМИ-2017, в которых будут состязаться сухопутчики из четырёх стран мира.



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