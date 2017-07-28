28.07.2017 (04:02)

Россия, Китай и Иран примут участие во всех четырёх конкурсах АрМИ-2017 в КНР

Три страны – Россия, Китай и Иран – примут участие во всех четырёх конкурсах Армейских международных игр-2017 на полигоне Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Об этом заявил представитель Сухопутных войск Народно-освободительной армии КНР полковник Тан Иншуай.

По его словам, Белоруссия, Венесуэла, Египет и Узбекистан выступят в двух международных состязаниях, а Казахстан, Зимбабве и Ангола – в одном.

Тан Иншуай добавил, что на полигон Корла уже прибыли все участники соревнований. Команды провели осмотр и проверку технического состояния вооружения и военной техники, ознакомились с объектами и трассами соревнований, прошли вводный инструктаж по соблюдению техники безопасности.

Судейская коллегия конкурса тем временем провела мандатную комиссию и жеребьёвку. Военнослужащие также потренировались в преодолении препятствий.

На полигоне Корла пройдёт четыре конкурса Армейских международных игр-2017: «Безопасная среда», «Мастер-оружейник», «Чистое небо» и «Суворовский натиск». В них будут состязаться сухопутчики из десяти стран мира: Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, России и Узбекистана.

Армейские международные игры на территории Китая (АрМИ-2017) будут проводиться с 30 июля по 12 августа. В этом году они пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней.

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