28.07.2017 (03:01)

Все участники четырёх конкурсов АрМИ-2017 прибыли на полигон КНР Корла

«Все участники Армейских международных игр-2017 прибыли на полигон Корла, расположенный на северо-западе КНР, заявил представитель Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) полковник Тан Иншуай. «Мы готовы к проведению четырёх конкурсов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и завершаем все подготовительные мероприятия», - сказал он.

На полигоне Корла пройдёт четыре конкурса АрМИ-2017: «Безопасная среда», «Мастер-оружейник», «Чистое небо» и «Суворовский натиск». В них будут состязаться сухопутчики из десяти стран мира: Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, России и Узбекистана.

«В Корла приехали 23 команды, 477 участников соревнований», - отметил представитель Сухопутных войск НОАК. По его словам, только одна команда из России прибыла в КНР со своей техникой. «Они привезли с собой боевые машины пехоты БМП-2. Остальные участники выступят на нашей технике», - подчеркнул полковник Тан Иншуай.

Говоря об этом, он также обратил внимание, что в рамках АрМИ-2017 в конкурсе «Снайперский рубеж» китайская сторона будет использовать иностранное оружие, которое КНР согласно положению о соревнованиях предоставит Казахстан.

Армейские международные игры на территории Китая (АрМИ-2017) будут проводиться с 30 июля по 12 августа. В этом году они пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в 14 дней непрерывных состязаний.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице