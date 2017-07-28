28.07.2017 (02:20)

В Амурском заливе завершено формирование строя кораблей к военно-морскому параду в честь Дня ВМФ

В акватории Амурского залива завершилось формирование парадного строя кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ).

Во Владивостоке постановкой в парадный строй корвета «Совершенный» завершилось формирование парадного строя кораблей Тихоокеанского флота в акватории Амурского залива.

Помимо впервые участвующего в параде в честь Дня Военно-Морского Флота России сторожевого корабля «Совершенный» в линию парада во Владивостоке будет поставлено 12 боевых кораблей ТОФ. Это флагман флота, гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», эскадренный миноносец «Быстрый», большой десантный корабль «Николай Вилков», малый противолодочный корабль «Усть-Илимск», судно связи «Карелия», госпитальное судно «Иртыш», спасательное судно «Алагез», ракетный катер «Р-79», базовый тральщик «БТ-100», подводная лодка «Комсомольск на Амуре» и пограничный сторожевой корабль «Сапфир».

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