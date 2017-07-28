28.07.2017 (01:00)

Российская команда выразила надежду на объективное судейство на конкурсе «Десантный взвод-2017» в Китае



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российская команда выразила надежду на объективное судейство на конкурсе «Десантный взвод-2017» в Китае

На территории одной из воинских частей Воздушно-десантных войск Народно-освободительной армии Китая прошла первая пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению международного этапа конкурса «Десантный взвод» в рамках АрМИ-2017. На ней присутствовали руководители делегаций стран участниц конкурса от армий Китая, России, Казахстана, Ирана, Южной Америки и Марокко.

В ходе мероприятия представители средств массовой информации, прибывших из разных стран, задавали интересующие вопросы каждому из представителей команд. Руководитель российской команды, заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков сообщил, что международный конкурс «Десантный взвод» проводится в третий раз, два из которых были на территории Российской Федерации.

Обращая внимание на рост интереса к конкурсу со стороны иностранных государств, генерал-лейтенант Андрей Холзаков подчеркнул, что если в первый раз в 2015 году в международном конкурсе принимали участие команды из трех стран мира, то во второй раз, в 2016 году, количество участниц увеличилось до семи. «Решением глав военных ведомств в прошлом году и по просьбе китайской стороны конкурс «Десантный взвод-2017» проводится в Китайской Народной Республике», - добавил замкомандующего ВДВ.

«По прибытии российской команды в Китайскую Народную Республику нас встретило теплое радушие. Для разместившийся команды созданы все условия для проживания и проведения тренировок, - продолжил генерал-лейтенант Андрей Холзаков. – Команду от Воздушно-десантных войск России представляет взвод от 7-й десантно-штурмовой дивизии. Команда участвует в конкурсе на своей военной технике, со своим оружием и боеприпасами, которые были доставлены в соответствии с договором двух стран».

Говоря о подготовке российской команды, генерал-лейтенант Андрей Холзаков пояснил, что по результатам подготовки к конкурсу видна большая работа, проделанная китайской стороной. «Сейчас мы, как и другие команды, готовимся к преодолению препятствий на различных этапах конкурса. Единственное неудобство - это жара, которая не опускается ниже + 38 градусов Цельсия», – подчеркнул спикер.

В конце выступления Андрей Холзаков выразил надежду на объективное судейство и поблагодарил присутствующих журналистов за уделенное ему внимание.

Справочно:

Международный этап конкурса «Десантный взвод» проводится в рамках Армейских международных игр-2017 в период с 29 июля по 12 августа 2017 года на территории Китайской Народной Республики.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице