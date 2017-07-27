27.07.2017 (22:35)

В Москве прошло заседание совместного V Президиума центральных советов ДОСААФ Республики Беларусь и России

В Москве состоялось заседание совместного V Президиума центральных советов ДОСААФ Республики Беларусь и России. Открыл мероприятие председатель ДОСААФ России Александр Колмаков.

По его словам, созданный в марте 2014 года в целях дальнейшего развития белорусско-российского сотрудничества и укрепления военной безопасности Союзного государства совместный президиум стал эффективным механизмом взаимодействия между двумя крупными оборонными организациями, которые способствуют военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, обучению граждан по военно-учётным и массовым техническим специальностям, развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта.

По актуальному вопросу обмена опытом в работе по подготовке специалистов по военно-учетным специальностям и смежным техническим профессиям, проблемах и их решению выступил председатель Центрального совета Республики Беларусь Иван Дырман. Он отметил, что объем подготовки специалистов учебными организациями ДОСААФ из-за экономического кризиса значительно снизился.

Стороны поделились своим видением решения обозначенных проблем, внесли конкретные предложения по их выполнению. Заместитель председателя и директор департамента профессионального обучения ДОСААФ России Сергей Сериков, в частности, рассказал о проведении успешных экспериментов ДОСААФ совместно с Министерством обороны РФ - «Десантник» и «Моряк». В ходе них было для службы в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) было подготовлено 1010 призывников и 30 специалистов морского дела. В будущем году планируется не только продолжение этих экспериментов, но и их значительное расширение.

В числе вопросов, рассмотренных на заседании, также совершенствование подготовки и продолжение взаимовыгодного сотрудничества в рамках совместного проведения спортивных мероприятий, а также подготовка пилотов-спортсменов по самолетному и вертолетному спорту высших достижений с использованием инфраструктуры организаций ДОСААФ России и Белоруссии. И.о. директора департамента авиации российского оборонного общества Леонид Скубенко отметил, что в спортивных мероприятиях минувшего года на базе 41-й авиационной организации ДОСААФ приняло участие более 7 тыс. человек. Они выступили в семи видах авиационного спорта в восьми федеральных округах РФ.

Спортсмены ДОСААФ России в составе сборных команд по авиационным видам спорта приняли участие в 13 чемпионатах мира, пяти чемпионатах Европы, 24 Кубках мира, а также в открытом чемпионате Республики Беларусь по вертолетному спорту в Витебске. В этом году участие российских команд в белорусских вертолетных гонках планируется в Минске в конце июля.

По вопросу подготовки пилотов-спортсменов по самолетному и вертолетному спорту высших достижений с использованием инфраструктуры организаций ДОСААФ России и Белоруссии Леонид Скубенко доложил, что по отдельным договорам Вяземский УАЦ ДОСААФ России выполнял и готов в настоящий период к решению задач подготовки летного состава для ВВС Республики Беларусь и иностранных государств.

«Примерами другого формата совместного взаимодействия являются перелеты на авиаремонтные заводы ДОСААФ России и обратно, а также авиаперелеты экипажей ДОСААФ Республики Беларусь в рамках совместного участия в мероприятиях, посвященных знаменательным датам и событиям в истории государств, прославленных политических, военных и руководителей науки», - подчеркнул Леонид Скубенко.

Он отметил, что сдерживающими факторами развития отношений являются разрешительный принцип использования пространства воздушных кодексов стран СНГ, низкая подготовка авиационного персонала малой авиации, наличие сомнительных частных авиационных учебных центров, осуществляющих подготовку авиационного персонала и высокая стоимость авиационной техники и видов обеспечения полетов.

Заместитель председателя центрального совета, начальник отдела идеологической и организационной работы ДОСААФ Беларуси Владимир Сероштан в своем докладе о совместных направлениях информационной деятельности предложил расширить и систематизировать обмен материалами о жизнедеятельности оборонных обществ между журналами ДОСААФ России «Военные знания» и ДОСААФ Республики Беларусь «Вестник ДОСААФ», в октябре этого года организовать и провести заседание круглого стола с участием членов редакционных коллегий, а также представителей сайтов оборонных обществ и изучить возможность внедрения в практику информационной работы сенсорных компьютеров.

В целом проект постановления, предложенный Центральными советами ДОСААФ Республики Беларусь и России по всем вопросам был одобрен.

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