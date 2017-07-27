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27.07.2017 (21:58)

Российские военнослужащие прибыли в Казахстан для участия в международных этапах конкурсов АрМИ-2017

Российские военнослужащие прибыли в Казахстан, где примут участие в международных этапах конкурсов Армейских международных игр-2017 среди артиллеристов, снайперов и расчетов беспилотных летательных аппаратов.

Состязания пройдут в Жамбылской области на полигоне 40-й военной базы.

В этом году в программу АрМИ-2017 впервые включен конкурс «Соревнования расчетов БЛА». Состязания пройдут в период с 1 по 9 августа. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность , АрМИ
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