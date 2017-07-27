27.07.2017 (23:50)

На форуме «Армия-2017» будут представлены актуальные технологии строительства военных объектов

Вопросы применения новейших строительных технологий, материалов и конструкций для строительства объектов военной инфраструктуры, в том числе и в арктической зоне, рассмотрят на международном военно-техническом форуме «Армия-2017» в рамках научно-деловой программы.

В ходе тематической конференции «Актуальные технологии военного строительства» 23 августа представители организаций военно-строительного комплекса Минобороны России обсудят имеющиеся

и инновационные разработки предприятий и организаций промышленности в области строительства и реконструкции зданий и сооружений, а также возможность их применения в интересах российской армии, в том числе в условиях вечной мерзлоты.

Обсуждение актуальных вопросов военного строительства, в том числе тенденций развития технологий «быстрого» строительства, инновационных аспектов развития теплоизоляции, эффективного мониторинга состояния и защиты построенных объектов, а также развития инженерных систем объектов военной инфраструктуры продолжится в ходе тематических круглых столов 25 августа.

Кроме того, перспективные для применения в строительстве объектов военной инфраструктуры разработки российских предприятий промышленности в области производства строительных материалов, техники и конструкций, а также эффективного оборудования будут представлены коллективной выставочной экспозицией более 25 компаний на выставочной экспозиции форума.

Справочно:

Форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 августа 2017 года на базе одной из ведущих выставочных площадок России – в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, в военных округах и на Северном флоте.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице