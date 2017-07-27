27.07.2017 (21:36)

Участники международного этапа конкурса «Страж порядка-2017» из Казахстана посетили военные музеи Москвы

Военнослужащие сборной команды военной полиции вооружённых сил Республики Казахстан, прибывшие на междугнародный этап конкурса «Страж порядка» Армейских международных игр-2017, посетили главные военные музеи Москвы.

Экскурсия по российской столице началась для казахстанских военных полицейских с возложения цветов к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду Кремля и посещения Красной площади. Затем участники конкурса побывали в Музее Победы на Поклонной горе и Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации, где осмотрели экспозиции, посвящённые Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

В планах казахстанской делегации побывать в Сергиевом Посаде. Организатором знакомства гостей из Казахстана с российской военной историей стали их коллеги из военной полиции вооружённых сил РФ.

Конкурс «Страж порядка» АрМИ-2017 пройдёт в четыре этапа, включающих стрельбу из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий, гонку патрульного наряда с использованием легковых автомобилей, а также командную гонку по преодолению естественных преград. Торжественная церемония открытия международного этапа состоится 30 июля в парке культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот».

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