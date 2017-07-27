27.07.2017 (21:28)

В Северо-Западном федеральном округе насчитывается уже более 8,5 тыс. юнармейцев

В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) прошло совещание по вопросам развития военно-патриотического движения «Юнармия» с участием полпреда СЗФО Любови Совершаевой, начальника главного штаба «Юнармии», олимпийского чемпиона Дмитрия Труненкова, представителей Минобороны России, органов исполнительной государственной власти регионов Северо-Запада, курирующих сферу образования и молодежной политики.

Как отметил в своем докладе Дмитрий Труненков, по состоянию на 1 июля 2017 года численность юнармейцев в целом по округу составила 8 553 человека. Лидером по числу участников движения является Вологодская область – 2 157 человек, 1 540 ребят – в Калининградской области, 1 300 – в Санкт-Петербурге, более 1 тыс. участников – в Республике Коми.

Кроме региональных отделений создано 94 местных отделения, продолжается формирование юнармейских отрядов в школах. Представители юнармейского движения принимают активное участие в федеральных, межрегиональных и региональных мероприятиях, инициируют проекты и проводят собственные акции. В их число входят Вахты памяти, походы, военно-спортивные игры и сборы, экологические акции, участие в поисковом движении, приведение в порядок мемориалов и мест боевой славы, участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню России, Дню памяти и скорби и др.

На совещании представители регионов Северо-Запада проинформировали о деятельности юнармейского движения и проводимых региональными отделениями мероприятиях. В ходе обсуждения состоялся обмен мнениями о перспективах развития движения на территории СЗФО.

Была отмечена целесообразность межведомственной координации деятельности региональных штабов «Юнармии», направленной на тесное взаимодействие с исполнительными органами государственной власти регионов, органами местного самоуправления, а также развитие сотрудничества с ДОСААФ России, ЦСКА, военными комиссариатами, воинскими частями, военно-патриотическими клубами, силовыми и правоохранительными структурами региона.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице