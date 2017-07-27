27.07.2017 (21:13)

Темпы обеспечения жильем военнослужащих ЦВО за последние годы вырос на 15 процентов

В Центральном военном округе (ЦВО) растут темпы обеспечения жильем военнослужащих. Так, в 2015 году специализированными жилыми помещениями было обеспечено 4 846 человек, в 2016 году – 5 580. Рост составил 15 процентов.

За первую половину 2017 года новоселье отметили 3 068 военнослужащих ЦВО.

В последние годы большое значение приобретает работа по формированию служебного фонда. В период с 2010 по 2017 год к специализированному жилищному фонду отнесены 4 555 квартир. Это не только жилые помещения в новостройках, но и вторичный жилой фонд.

На сегодняшний день на территории ЦВО к маневренному жилому фонду отнесены 975 квартир, которые активно заселяются военнослужащими. Проекты приказов об отнесении еще 2 730 квартир находятся на рассмотрении в Департаменте жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации.

В 2015 году увеличен размер компенсации за поднаем жилья. Для расчета размера денежной компенсации, выплачиваемой офицерам и прапорщикам, испрользуется алгоритм, применяемый для государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации в федеральный орган исполнительной власти, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации. Согласно ему, размер компенсации рассчитывается исходя из предельной стоимости найма 1 кв. метра общей площади жилого помещения, ежегодно утверждаемой Минтрудом России.

Постановлением установлен норматив общей площади жилого помещения, принимаемый в расчете предельного размера денежной компенсации, в размере 12 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека.

С учетом реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2015 г. №989 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 909» компенсация расходов, связанных с оплатой найма жилых помещений, будет приближена к рыночной стоимости аренды жилья и в среднем по Российской Федерации составит 17,6 тыс. рублей в месяц на одну семью, что позволит компенсировать военнослужащим в среднем более 90% фактических затрат на наем жилья.

Прежними показатели предельного размера денежной компенсации сохранились только для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов и старшин.

Сегодня денежная компенсация за наем жилых помещений играет огромную роль в обеспечении военнослужащих жилыми помещениями в гарнизонах с большой потребностью в служебном жилье, а также там, где потребность небольшая и строительство жилого фонда Минобороны России в случае его отсутствия нецелесообразно.

Федеральным законом «О статусе военнослужащих» предусмотрено, что военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и совместно проживающим с ними членам их семей предоставляются не позднее трехмесячного срока со дня прибытия на новое место военной службы служебные жилые помещения. При этом военнослужащим, имеющим трех и более детей, служебные жилые помещения предоставляются во внеочередном порядке.

До получения жилых помещений военнослужащим предоставляются служебные жилые помещения, пригодные для временного проживания, помещения маневренного фонда или общежития. При отсутствии возможности обеспечения служебными жилыми помещениями военнослужащим ежемесячно выплачивается денежная компенсация за поднаем жилых помещений.

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