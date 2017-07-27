27.07.2017 (19:06)
Активная фаза совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие-2017» прошла в сложных метеорологических условиях
Российские и китайские корабли выполняли задачи активной фазы совместного российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие-2017» в сложных гидрометеорологических условиях.
В районе учения в акватории центральной части Балтийского моря порывы ветра достигали 15 м/с, волнение моря достигало 4 баллов.
Согласно докладам командиров тактических групп кораблей, все эпизоды, предусмотренные планом учений, несмотря на капризы погоды, выполнены в полном объеме в обозначенный период времени.
Сегодня корабли ВМФ России, принимавшие участие маневрах, уже находятся в месте постоянной дислокации в Балтийске. Экипажи отряда кораблей ВМС Китая прибыли к месту якорной стоянки на Набережной лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге.
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Учения , Международная деятельность , Морское взаимодействие-2017