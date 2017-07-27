27.07.2017 (18:34)

Сборная Вооруженных Сил РФ установили рекорд мира в гиревой эстафете на Военно-спортивных играх СНГ

Сборная Вооруженных Сил Российской Федерации по гиревому спорту установила рекорд мира в командной эстафете на II Военно-спортивных играх стран-участниц СНГ в Киргизии.

В турнире выступали пять представителей от каждой сборной (Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). Задача спортсменов – в течение 10 минут совершить как можно больше подъемов гири весом 32 кг. Победитель определяется по сумме результатов каждого участника команды.

В составе российской «гиревой дружины» выступали старший лейтенант Джони Бенидзе (категория до 63 кг), младший сержант Владимир Бобров (до 73 кг), прапорщик Илья Ташланов (до 78 кг), старший лейтенант Дмитрий Турищев (до 95 кг) и курсант Михайловской военной артиллерийской академии Иван Макаров (свыше 95 кг).

Единственная задача, которую решала эстафетная команда российской армии, – установить новый рекорд мира. Предыдущее достижение – 320 подъемов в сумме – было показано семь лет назад и также россиянами.

«Российские рекордсмены 2010 года были тяжелее нынешнего состава, – рассказал тренер сборной ВС РФ Виталий Василенко. – Средний вес нашей команды составляет 81,56 кг, а на чемпионате мира семь лет назад превышал 85 кг. Соответственно, тем ребятам было проще установить рекорд».

Однако российская армия привыкла решать любые поставленные перед ней задачи. Итоговый результат нашей команды на Военно-спортивных играх СНГ – 324 подъема! Ближайшие соперники, военнослужащие Вооруженных Сил Казахстана, уступили более 100 подъемов.

«Считаю, мы показали выдающийся результат для нашего вида спорта, – поделился впечатлениями участник российской эстафетной команды старший лейтенант Дмитрий Турищев. – Особенно учитывая условия, в которых пришлось выступать: соревнования проходили в горах на высоте около 1600 метров над уровнем моря. К тому же гири были не самого лучшего качества, из-за чего в двоеборье мы не досчитались одной золотой медали».

Итогом выступления гиревиков ВС РФ на II Военно-спортивных играх в Киргизии стала победа в командном зачете. Вторые – военнослужащие Казахстана, третьи – представители Белоруссии.

Напомним, что II Военно-спортивные игры СНГ продлятся до 1 августа. В них принимают участие около 300 военнослужащих из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Представители Узбекистана заявлены на соревнованиях в качестве наблюдателей.

Спортсмены разыграют 26 комплектов медалей в шести военно-прикладных видах спорта: армейский рукопашный бой, гиревой спорт, командирские старты, многоборье ВСК (военно-спортивного комплекса), офицерское троеборье и стрельба из штатного оружия.

Сборная Вооруженных Сил России прибыла в Киргизию в ранге победителя общекомандного зачета I Военно-спортивных игр СНГ, которые прошли с 25 июля по 3 августа 2015 года в Москве на базе ЦСКА. Тогда российские военные завоевали 42 золотых, 20 серебряных и 8 бронзовых наград.

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