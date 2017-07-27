27.07.2017 (18:00)

Замминистра обороны России Юрий Борисов посетил завод «Кузнецов» в Самаре

Заместитель Министра обороны РФ Юрий Борисов посетил завод «Кузнецов» в Самаре, который является ведущим предприятием в России по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей.

Во время визита на предприятие оборонно-промышленного комплекса замглавы военного ведомства обсудил с руководством Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), в которую входит «Кузнецов», вопросы технического перевооружения завода.

«Я обсудил с руководством ОДК готовность завода выполнить до 2025 года все заказы Минобороны в плане постройки новых самолетов, а соответственно поставки двигателей, и выполнения обязательств по контрактам жизненного цикла, – сказал Юрий Борисов. – Мы завершаем в этом году контракт с установочной партией – это шесть двигателей».

Он сообщил, что в начале августа завод приступает к квалификационным испытаниям, которые будут длиться практически полтора месяца. «По их завершении мы сделаем вывод по готовности к приемке тех двигателей, которые сегодня находятся на финальной сборке. Если все пойдет нормально, то в этом году мы получим пять двигателей НК-32, а еще один – в первом квартале следующего года», – добавил Юрий Борисов.

Заместитель Министра обороны отметил, что все работы идут по графику. «Были отставания, сегодня они уже ликвидированы, и мы надеемся выйти на ритмичную поставку. Более того, сегодня мы уже на финише, заключаем контракт на 2018, 2019, 2020 года на поставку серийных комплектов двигателей НК-32. По установочной серии финиш контракта – осень этого года», – уточнил Юрий Борисов по итогам совещания на предприятии.

Первый полет Ту-160М2 запланирован на первый квартал 2018 года, новый двигатель будет экономичнее на 10%.

Завод «Кузнецов» осуществляет ремонт двигателей для самолетов дальней авиации – Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3 (соответственно, НК-32, НК-25, НК-12) и создает новую версию двигателя НК-32 для самолетов Ту-160М2 в новом облике.



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