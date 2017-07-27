27.07.2017 (18:08)

Во время масштабной проверки войск в Поволжье осваивается новая техника связи с ГЛОНАСС

Во время масштабной проверки боеготовности войск Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в трех регионах Поволжья, военнослужащие подразделений связи продемонстрировали свои навыки работы на унифицированных командно-штабных машинах Р-149МА1, цифровых радиорелейных станциях Р-419Л1 и Р-419ГМ.

Связисты ЦВО с помощью новой техники, оснащенной спутниковой системой навигации ГЛОНАСС и поступившей в этом году по гособоронзаказу, обеспечивают беспрерывную и защищенную связь командования с мотострелковыми, танковыми, ракетными, артиллерийскими и другими подразделениями, которые сейчас совершают марши в указанные районы на полигонах в Пензенской, Оренбургской и Самарской областях.

Всего в мероприятиях боевой подготовки, которые продлятся до 29 июля, принимают участие свыше 10 тыс. военнослужащих, задействовано более 3 тыс. единиц военной техники.



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