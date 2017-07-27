27.07.2017 (18:01)

Российские военнослужащие приняли участие в открытии памятника миротворцам в Приднестровье

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова приняли участие в открытии памятника миротворцам, приуроченного к 25-й годовщине начала миротворческой операции на берегах Днестра.

Церемония открытия памятника состоялась в городе Бендеры рядом со зданием Дома культуры им. П. Ткаченко, где традиционно проходят заседания Объединенной контрольной комиссии — руководящего органа миротворческой операции.

В мероприятии приняли участие российские военнослужащие, представители госадминистрации города и силовых ведомств региона, а также общественные организации и молодежные движения. После минуты молчания все участники митинга возложили к памятнику живые цветы.

Памятник миротворцам выполнен в виде фигуры воина высотой в два с половиной метра, за спиной которого установлены стелы с барельефами играющих детей.



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