27.07.2017 (17:58)

Более 1000 комплектов новейшей боевой экипировки «Ратник» поступило в мотострелковое соединение ЦВО под Самарой

Более 1000 комплектов боевой экипировки «Ратник» поступило по Гособоронзаказу в мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Самарской области.

Это позволило значительно повысить боевые возможности соединения при выполнении задач по предназначению.

«Ратник» представляет собой модульную систему, состоящую из 10 различных подсистем, которая может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и других параметров.

В комплект входит более 40 элементов, включая стрелковое оружие, системы прицеливания, индивидуальной бронезащиты, средства связи, целеуказания и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице