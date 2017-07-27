Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

27.07.2017 (17:58)

Более 1000 комплектов новейшей боевой экипировки «Ратник» поступило в мотострелковое соединение ЦВО под Самарой

Более 1000 комплектов боевой экипировки «Ратник» поступило по Гособоронзаказу в мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Самарской области.

Это позволило значительно повысить боевые возможности соединения при выполнении задач по предназначению.

 «Ратник» представляет собой модульную систему, состоящую из 10 различных подсистем, которая может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и других параметров.

В комплект входит более 40 элементов, включая стрелковое оружие, системы прицеливания, индивидуальной бронезащиты, средства связи, целеуказания и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС.

Пресс-служба Центрального военного округа
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false