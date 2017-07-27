27.07.2017 (17:58)
Более 1000 комплектов новейшей боевой экипировки «Ратник» поступило в мотострелковое соединение ЦВО под Самарой
Более 1000 комплектов боевой экипировки «Ратник» поступило по Гособоронзаказу в мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Самарской области.
Это позволило значительно повысить боевые возможности соединения при выполнении задач по предназначению.
«Ратник» представляет собой модульную систему, состоящую из 10 различных подсистем, которая может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и других параметров.
В комплект входит более 40 элементов, включая стрелковое оружие, системы прицеливания, индивидуальной бронезащиты, средства связи, целеуказания и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС.