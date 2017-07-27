27.07.2017 (17:54)

Летчики России и Китая проходят теоретическую подготовку к конкурсу «Авиадартс-2017»

На аэродромах Сыпин и Шуанляо (КНР) летчики из команд России и Китая приступили к теоретической подготовке к конкурсу «Авиадартс-2017».

С авиационными экипажами были проведены занятия по изучению маршрутов полетов, мишенной обстановки на полигоне Тайпинчуань, а также по взаимодействию групп руководства полетами на аэродромах и полигоне.

Кроме того, с летным составом проведены тренажи на авиационной технике для отработки порядка действий в различных нештатных ситуациях, включая отказ двигателей, радиосвязи и систем управления воздушным судном.

Международный конкурс «Авиадартс-2017» впервые пройдет на территории Китайской Народной Республики. В нем примут участие около 40 экипажей Воздушно-космических сил. Российские экипажи представлены во всех 8 номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-8.

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