27.07.2017 (17:54)
Летчики России и Китая проходят теоретическую подготовку к конкурсу «Авиадартс-2017»
На аэродромах Сыпин и Шуанляо (КНР) летчики из команд России и Китая приступили к теоретической подготовке к конкурсу «Авиадартс-2017».
С авиационными экипажами были проведены занятия по изучению маршрутов полетов, мишенной обстановки на полигоне Тайпинчуань, а также по взаимодействию групп руководства полетами на аэродромах и полигоне.
Кроме того, с летным составом проведены тренажи на авиационной технике для отработки порядка действий в различных нештатных ситуациях, включая отказ двигателей, радиосвязи и систем управления воздушным судном.
Международный конкурс «Авиадартс-2017» впервые пройдет на территории Китайской Народной Республики. В нем примут участие около 40 экипажей Воздушно-космических сил. Российские экипажи представлены во всех 8 номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-8.