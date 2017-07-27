27.07.2017 (17:34)
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел заседании организационного комитета по подготовке к форуму «АРМИЯ-2017»
Сегодня Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017».
Во вступительном слове глава военного ведомства заявил, что нынешний форум, до открытия которого остается меньше месяца, по своему масштабу превзойдёт все предыдущие.
«В форуме примут участие более 1000 российских предприятий и организаций, в том числе крупнейшие разработчики и производители вооружения и военной техники», – сообщил генерал армии Сергей Шойгу.
Он отметил, что за прошедший год значительно увеличены площади для размещения статической экспозиции. Построено 6 демонстрационно-выставочных центров ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса. Выставочная площадка подготовлена на аэродроме Кубинка.
«Научно-технические разработки и достижения представят около 80 предприятий и компаний из 14 стран. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году», – сказал Министр обороны.
По его словам, своё участие в форуме подтвердили 47 иностранных военных делегаций, из них 18 возглавят министры обороны. Ожидается, что его посетят свыше 100 иностранных делегаций.
«Более насыщенной будет и научно-деловая программа. Особое место в ней займут вопросы практического применения российских Вооружённых Сил, в частности в Сирии», – сообщил глава военного ведомства.
Что касается демонстрационной части, то, как отметил генерал армии Сергей Шойгу, впервые показ возможностей современного вооружения и военной техники пройдёт в ночных условиях.
Министр обороны заявил, что в целом подготовка к форуму практически завершена.