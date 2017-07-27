27.07.2017 (17:34)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел заседании организационного комитета по подготовке к форуму «АРМИЯ-2017»

Сегодня Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международ­ного военно-технического форума «АРМИЯ-2017».

Во вступительном слове глава военного ведомства заявил, что нынешний форум, до открытия которого остается меньше месяца, по своему масштабу превзойдёт все предыдущие.

«В форуме примут участие более 1000 российских пред­приятий и организаций, в том числе крупнейшие разработчики и производители вооружения и военной техники», – сообщил генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что за прошедший год значи­тельно увеличены площади для размещения статической экспо­зиции. Построено 6 демонстра­ционно-выставочных центров ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса. Выставочная площадка под­готовлена на аэродроме Кубинка.

«Научно-технические разра­ботки и достижения представят около 80 предприятий и компаний из 14 стран. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году», – сказал Министр обороны.

По его словам, своё участие в форуме подтвердили 47 иностранных военных делегаций, из них 18 возглавят министры обороны. Ожидается, что его по­сетят свыше 100 иностранных делегаций.

«Более насыщенной будет и научно-деловая программа. Особое место в ней займут вопросы практического приме­нения российских Воору­жённых Сил, в частности в Сирии», – сообщил глава военного ведомства.

Что касается демонстра­ционной части, то, как отметил генерал армии Сергей Шойгу, впервые показ возможностей современного вооружения и военной техники пройдёт в ноч­ных условиях.

Министр обороны заявил, что в целом подготовка к форуму практи­чески завершена.



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