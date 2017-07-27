Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

27.07.2017 (17:11)

С военнослужащими Балтийского и Северного флота проведено совместное учение по борьбе за живучесть корабля

Сегодня в Кронштадте прошло учение по борьбе за живучесть корабля, в котором приняли участие военнослужащие Ленинградской военно-морской базы, а также экипажи тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Петр Великий» и тяжёлого атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (ТАРПКСН) «Дмитрий Донской» Северного флота, прибывших для участия в военно-морском параде.

В ходе учения личный состав отработал действия по локализации условной аварии на ядерном опасном объекте и борьбе за живучесть корабля.

Кроме того, были проверены системы управления и оповещения, их совместимость и слаженность действий различных подразделений и гражданских служб.

Учение носило плановый характер, к нему привлекалось до 1,5 тыс. личного состава Балтийского и Северного флотов, а также представители администрации Кронштадта и подразделения МЧС.

Пресс-служба Западного военного округа
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false