27.07.2017 (17:11)

С военнослужащими Балтийского и Северного флота проведено совместное учение по борьбе за живучесть корабля

Сегодня в Кронштадте прошло учение по борьбе за живучесть корабля, в котором приняли участие военнослужащие Ленинградской военно-морской базы, а также экипажи тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Петр Великий» и тяжёлого атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (ТАРПКСН) «Дмитрий Донской» Северного флота, прибывших для участия в военно-морском параде.

В ходе учения личный состав отработал действия по локализации условной аварии на ядерном опасном объекте и борьбе за живучесть корабля.

Кроме того, были проверены системы управления и оповещения, их совместимость и слаженность действий различных подразделений и гражданских служб.

Учение носило плановый характер, к нему привлекалось до 1,5 тыс. личного состава Балтийского и Северного флотов, а также представители администрации Кронштадта и подразделения МЧС.



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