27.07.2017 (17:07)

Командующий Северным флотом ответил на вопросы «Красной звезды» в преддверии Дня ВМФ

В номере пятницы публикуется интервью командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова, рассказывающего о подготовке к празднованию Дня ВМФ и участии кораблей Северного флота в главном военно-морском параде.

Газета информирует о предстоящей 29 июля в подмосковном парке «Патриот» официальной церемонии открытия Армейских международных игр, в рамках которых будут соревноваться 159 команд в 28 конкурсах. Сообщается также о заседании Коллегии Министерства обороны РФ и проведенном под руководством Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу Едином дне приёмки военной продукции.

Вниманию читателя предлагается репортаж из Новороссийска о подготовке пловцов отряда специального назначения по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами.

Помимо этого «Красная звезда» продолжает публикацию инфографики «Вооруженные Силы России за неделю» - проект, реализуемый совместно с Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

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