27.07.2017 (16:53)

В Учебном центре служебного собаководства ВС РФ состоится открытие Международного кинологического конкурса «Верный друг»

30 июля в Учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации состоится торжественная церемония открытия второго Международного кинологического конкурса «Верный друг» в рамках Армейских международных игр-2017.

Международный кинологический конкурс «Верный друг» проводится Минобороны России совместно с Московской областной общественной организацией по развитию военно-прикладных видов спорта «Верный друг» при поддержке Российской кинологической федерации.

В состязаниях примут участие сборные команды Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, а также Арабской Республики Египет. Вне конкурсной программы выступит команда ДОСААФ.

В качестве почетных гостей на мероприятие приглашены руководство Минобороны России, главы Дмитровского и Талдомского районов Подмосковья, известные общественные деятели и артисты.

«Проведение такого рода состязаний станет хорошей традицией в развитии служебного собаководства как отечественного, так и международного», – отметил в своем комментарии член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, президент Российской кинологической федерации Александр Иншаков.

Для участников и гостей церемонии открытия подготовлены показательные выступления юнармейцев, образцовых хореографических коллективов из Подмосковья, а также российских чемпионов по «танцам с собаками» и «пастушьей службе».

Кинологический конкурс «Верный друг» – единственное мероприятие в рамках Армейских международных игр-2017, где вместе с военнослужащими, вооружением и военной техникой принимают участие наши «верные друзья» – служебные собаки.

Международный кинологического конкурса «Верный друг» пройдёт с 30 июля по 10 августа

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