27.07.2017 (16:50)

Российские летчики - участники конкурса «Авиадартс» знакомятся с культурой Китая

Для российских летчиков - участников конкурса «Авиадартс» в Доме дружбы, открытом на аэродроме Сыпин (КНР), выступил местный оркестр на старинных китайских народных инструментах. Китайские музыканты исполнили несколько национальных классических произведений.

Помимо этого для гостей мероприятия были проведены мастер-классы по выполнению ажурного вырезания и производству китайских национальных ручных изделий.

Ранее в рамках открытия Дома дружбы на аэродроме Сыпин были представлены экспозиции различных видов искусств, связанных с историей и культурой России и Китая.

В международном конкурсе «Авиадартс-2017» примут участие около 40 экипажей Воздушно-космических сил. Российские экипажи представлены во всех 8 номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-8.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице