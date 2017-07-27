27.07.2017 (16:42)

Российские десантники провели выверку оружия боевых машин на полигоне Хаодянь в Китае

Сегодня на стрельбище полигона Хаодянь (провинция Хубэй, Китай) российские десантники провели выверку прицельных приспособлений боевых машин БМД-2. Работа, выполненная специалистами Воздушно-десантных войск России при температуре окружающего воздуха более 40 градусов тепла, окажет существенное влияние на результаты стрельбы и количество баллов на конкурсе «Десантный взвод», который пройдет в Китае в рамках Армейских международных игр-2017 с 29 июля по 12 августа.

После выверки прицельных приспособлений российские стрелки и пулеметчики взвода Вооруженных Сил РФ привели вооружение боевой техники к нормальному бою и теперь готовятся выполнить горячую пристрелку стрелкового оружия и несколько упражнений контрольных стрельб.

Кроме того, механики-водители отработают вождение боевой техники на специальных площадках для определения ее готовности к прохождению основной дистанции, а также для ознакомления с маршрутом состязаний.

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