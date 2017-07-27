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27.07.2017 (15:56)

В Севастополе прошла генеральная репетиция парада и военно-спортивного праздника ко Дню ВМФ

Сегодня в Севастополе прошла генеральная репетиция парада кораблей и военно-спортивного праздника, посвященного Дню Военно-Морского Флота  (ВМФ) России.

Для парада в двух линиях на бочках ошвартованы 8 боевых кораблей и судов Черноморского (ЧФ) и Балтийского флота (БФ), а также сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России.

В ходе отработки эпизодов военно-спортивного праздника на практике с заданными временными нормативами были показаны  элементы боевой подготовки тральных сил по поиску и уничтожению минных заграждений. Затем  противолодочные силы продемонстрировали поиск и уничтожение подводных лодок условного противника.

Далее по программе мероприятия  были разыграны морской  артиллерийский бой,  огневое подавление противодесантной обороны условного противника, бой за высадку десанта и спасение людей на воде.

Впервые в эпизодах праздника были показаны новейшие бронетранспортёры БТР-82А, на которые недавно перевооружена отдельная бригада морской пехоты ЧФ. В заключение зрители увидели прохождение яхт под парусами, «фонтаны на воде» и «вальс буксиров» в исполнении судов обеспечения флота.

В генеральной репетиции были задействованы около 30 боевых кораблей и катеров, 10 вспомогательных судов, 30 единиц техники береговых войск, 22 летательных аппарата морской авиации ЧФ и армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Празднование Дня ВМФ в Севастополе состоится в воскресенье 30 июля.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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