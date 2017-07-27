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27.07.2017 (15:50)

На горном озере в Китае команда ВДВ России преодолела около 5 км на резиновых лодках

Сегодня российские десантники ­ – участники международного конкурса «Десантный взвод» – преодолели на предоставленных Народно-освободительной армией Китая (НОАК) резиновых лодках дистанцию около 5 км на горном озере, расположенном на полигоне Хаодянь (провинция Хубэй).

Перед тренировкой инструкторы НОАК показали команде из России отработанные ими способы водной переправы. После чего российские военнослужащие в составе взвода на четырех весельных резиновых лодках грузоподъемностью до 500 кг переправились несколько раз на другой берег озера. Всего в тренировке участвовало 16 десантников, не задействованных в подготовке комплекса вооружения боевых машин БМД-2.

Освоение китайских плавсредств в ходе подготовки к международному конкурсу «Десантный взвод», который пройдет в рамках Армейских международных игр-2017 с 29 июля по 12 августа.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Метки:
Воздушно-десантные войска , АрМИ
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