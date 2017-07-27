27.07.2017 (15:43)

Саперы Южного военного округа на Кубани учатся устанавливать и обезвреживать мины

На полигоне Молькино в Краснодарском крае проводится тактико-специальное (ТСУ) учение с инженерно-саперной воинской частью Южного военного округа (ЮВО).

На специально оборудованных учебных местах военные инженеры отрабатывают новейшие способы ведения инженерной разведки, установки минных полей и разминирования различных участков местности.

Военнослужащие учатся обнаруживать установленные условным противником противотанковые и противопехотные мины с использованием новейших миноискателей.

В ходе ТСУ подразделения выполнили задачи по минированию участка местности с последующим обнаружением установленных мин и их обезвреживанием. Кроме того, на условно заминированном участке местности сапёры отрабатывают проделывание проходов для пропуска личного состава и техники.

При ведении инженерной разведки и разминировании местности саперы применяют общевойсковой комплект разминирования ОВР-2 и переносной индукционный миноискатель ИМП-2, который стоит на вооружении инженерно-саперного подразделения.



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