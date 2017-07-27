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27.07.2017 (15:34)

В рамках внезапной проверки боеготовности войска ВВО в Бурятии выдвигаются на полигоны в Забайкальском крае

В рамках внезапной проверки боевой готовности соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные   в Республике Бурятия,  начали выдвижение на полигоны в Забайкальском крае.

Переброска  войск осуществляется на расстояние около 1000 км как железнодорожным транспортом, так и совершением марша комбинированным способом, когда часть подразделений на колесной технике выдвигаются по автомобильным дорогам.

Погрузка техники на железнодорожные платформы первого эшелона производилась в сложных погодных условиях. Несмотря на дождь и ветер, подразделения уложились в норматив.

24 июля стартовала самая масштабная проверка боевой готовности войск ВВО в текущем году. От  двух общевойсковых объединений округа к проверке привлечено  до 8 тыс. военнослужащих, задействовано до 50 самолетов и вертолетов, а также свыше 3 тыс.  единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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