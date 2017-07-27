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27.07.2017 (15:26)

Военные метеорологи ВВО подготовили метеосводку для работы авиации в арктической зоне

 В Хабаровском крае проведено учение с военнослужащими гидрометеорологической службы Восточного военного округа по подготовке метеосводки для принятия решения на работу авиации.

В ходе учения военные метеорологи выполнили нормативы по развертыванию подвижных метеорологических станций и передаче полученных метеоданных для дальнейшей обработки на современных программно-технических комплексах,  позволяющих рассчитывать образование стихийных и опасных метеорологических явлений в автоматическом режиме.

Помимо этого для подготовки метеосводки, используемой при принятии решения на работу армейской авиации в арктической зоне ответственности округа, расчетами метеостанций были определены количество облачности, высота нижней границы облаков, направление и скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное давление.

Стоящее на вооружении  гидрометеорологической службы оборудование, в частности,  мобильные комплексы приема спутниковой информации позволяют получать данные от орбитальных космических аппаратов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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