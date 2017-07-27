27.07.2017 (15:22)

Экологический взвод Северного флота собрал на острове Кильдин в Баренцевом море более 120 тонн лома

Экологический взвод, сформированный на Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, собрал на острове Кильдин в Баренцевом море более 120 тонн металлического мусора. Это останки военных машин на колесном и гусеничном ходу, фрагменты старой металлической аэродромной полосы, бочки, трубы, километры проволоки.

Весь собранный лом свозится из разных точек острова и складируется на берегу для дальнейшей отправки на материк. Работы пока ведутся в основном в восточной части острова. Здесь расположено охраняемое законом озеро Могильное. Этот памятник природы, впрочем, как и сам остров Кильдин, является культурным и историческим наследием России. Символично, что военнослужащие Северного флота в Год экологии начали активную работу по восстановлению этого живописного уголка Кольского края.

Подразделение экологической очистки, выполняющее работы на острове Кильдин, сформировано по временным штатно-должностным расчётам и состоит из 15 военнослужащих. Оно укомплектовано специальной техникой: в распоряжении военнослужащих имеются грейдер, самосвал, грузовик и автокран.

Экологический взвод Северного флота начал свою работу на острове в середине июня и продолжит ее до начала октября. За это время планируется собрать около 300 тонн металлического мусора, который судами вспомогательного флота будет доставлен на материк для последующей утилизации.

Аналогичная очистка территорий от скопившегося мусора и лома металлов проводится специалистами Северного флота и на других арктических территориях – на острове Котельный архипелага Новосибирских островов, на острове Средний архипелага Северная земля, а также на островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.



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