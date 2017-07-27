27.07.2017 (14:30)

В Североморске проходят тренировки механизированной колонны по подготовке к военному параду в День ВМФ

В главной базе Северного флота (СФ)– Североморске – проходят тренировки механизированной колонны армейского корпуса и соединения морской пехоты СФ по подготовке к военному параду войск Мурманского гарнизона в День Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

В парадном строю по Приморской площади проходят 16 единиц техники, в том числе бронетранспортёры БТР-82 АМ, бронированные разведывательно-дозорные машин БРДМ-2РХ, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», армейские квадроциклы АМ-1 и др.

Украшением колонны станет группа бронетанковой техники. Её возглавит исторический танк Т-34, открывший в нынешнем году военный парад в День Победы в городе-герое Мурманске.

За ним своим ходом пройдет еще одна уникальная боевая машина Великой Отечественной войны – легендарный тяжелый танк ИС-3, восстановленный специалистами СФ до заводского состояния. За исторической техникой в колоне пройдут основные боевые танки мотострелковых соединений Т-72Б3.

Тренировки механизированной колонны проходят в вечернее время с 22:30.

В этом году впервые в главной базе СФ в параде войск Мурманского гарнизона в честь Дня ВМФ России примет участие механизированная колонна армейского корпуса и соединения морской пехоты СФ.



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