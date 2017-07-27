27.07.2017 (13:54)

Накануне Дня ВМФ на Северном флоте состоялась церемония присвоения наименования «Николай Тимошенко» большому гидрографическому катеру

Накануне Дня Военно-Морского Флота (ВМФ) России на Северном флоте (СФ) прошла торжественная церемония присвоения наименования «Николай Тимошенко» большому гидрографическому катеру БГК-2148. Мероприятие состоялось в пункте дислокации гидрографических судов СФ в посёлке Мишуково (Мурманская область) на рейде Кольского залива.

Церемония прошла под руководством врио начальника штаба Северного флота контр-адмирала Сергея Ласточкина. Он подчеркнул символичность в присвоении катеру имени заслуженного начальника Северной гидрографической экспедиции капитана 1 ранга Николая Кузьмича Тимошенко, который внёс значительный вклад в развитии полярной гидрографии. Контр-адмирал Сергей Ласточкин отметил важность сохранения памяти о выдающихся людях гидрографической службы СФ.

В торжественном мероприятии приняли участие представители командования гидрографической службы СФ, экипаж катера, ветераны флота.

Большой гидрографический катер проекта 19920 БГК-2148 был построен на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске в 2012 году. Данный катер является вторым в серии новых больших гидрографических катеров, построенных для ВМФ. В состав Северного флота вошёл в марте 2013 года. БГК-2148 неоднократно успешно принимал участие в проведении практических научных исследований в Баренцевом море специалистами гидрографической службы Северного флота.

Справочно:

Катер проекта 19920 предназначен для выполнения комплексных гидрографических работ в прибрежных районах морей, а также для обслуживания средств навигационного оборудования на закрытых акваториях.

Дальность плавания – 1200 миль, экипаж – 13 человек.

Катер оборудован современным гидрографическим комплексом на базе многолучевого эхолота, позволяющего выполнять съёмку рельефа дна, а также гидролокатором бокового обзора для поиска и обследования подводных объектов.



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