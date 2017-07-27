27.07.2017 (12:46)

Участники конкурса «Дорожный патруль» из Казахстана и Узбекистана посетили Военно-технический музей истории гражданской и военной техники

В рамках культурной программы, организованной российской стороной для команд вооруженных сил иностранных государств, прибывших в Россию для участия в Армейских международных играх-2017, участники международного конкурса подразделений военных автоинспекций «Дорожный патруль» из Казахстана и Узбекистана посетили Военно-технический музей истории гражданской и военной техники в подмосковном наукограде Черноголовка.

Экспозиция музея объединяет уникальные образцы техники Советского Союза, Германии, Франции, США, Японии, других стран и охватывает более чем 100-летний период: с конца ХIХ века до наших дней. История развития техники отечественного автопрома представлена автомобилями ГАЗ-А, «полуторками» ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ, легендарными «эмками», «Победами», «Волгами», «Чайками», пожарными автомобилями ЗИС-5, ЗИС-6, ЗИЛ-157, лимузинами ЗИС-101, ЗИС-110 и другими образцами.

Особое внимание в экспозиции уделено автомобилям и бронетехнике времен Великой Отечественной войны. Наряду с советскими автомобилями представлены редкие экземпляры американских грузовых и легковых машин, в свое время поставленных СССР по договору о Ленд-лизе, а также военные трофеи марок «Мерседес-Бенц», «Хорьх», «Фольксваген», «Штёвер». Помимо автомобильной техники в экспозиции представлены танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки, минометы, пушки, гаубицы, макеты стрелкового вооружения.

В музее также представлена обширная коллекция гужевого транспорта, мототехники, автомобилей-такси, пожарной техники и оборудования, поисково-спасательные машины для эвакуации космонавтов и другие уникальные образцы отечественной и зарубежной техники.

Международный этап конкурса «Дорожный патруль» пройдет в рамках Армейских международных игр-2017 с 5 по 10 августа на полигоне Военного института (общевойскового) Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (д. Ямкино Ногинского района Московской области).

В международном конкурсе «Дорожный патруль-2017» принимают участие команды военных автомобильных инспекций России, Казахстана и Узбекистана. Кроме того, в соревнованиях на внеконкурсной основе примут участие российские команды ГИБДД МВД и ДОСААФ.

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