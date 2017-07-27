27.07.2017 (12:40)

На Каспийской флотилии проведено учение по противодействию терроризму

В рамках подготовки к праздничным мероприятиям, посвященных Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России, с военнослужащими отряда противоподводно-диверсионных сил и средств (ПДСС) Каспийской флотилии проведено учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) корабельных сил флотилии, стоящих в парадной линии.

По замыслу учения в районе нахождения кораблей дежурная смена поста наблюдения обнаружила движущиеся подводные объекты. При этом применялся комплекс обнаружения и слежения за подводными объектами и подводной обстановкой. По своим характеристикам объекты были классифицированы как человеческие фигуры.

На кораблях была объявлена боевая тревога, выставлена вахта противоподводно-диверсионного обнаружения, технические средства и вооружение приведены в готовность к применению.

В район нахождения объектов был направлен высокоскоростной маневренный противодиверсионный катер (ПРДК) многоцелевого назначения, проекта 21980 «Грачонок». Военнослужащие отряда ПДСС, используя технические средства ПРДК «Грачонок», обнаружили место нахождения группы диверсантов. Под воду была спущена группа захвата, которая осуществила их захват и доставку на берег.

Также в ходе учения личный состав одиночно и в составе групп выполнил упражнения по подводному плаванию в разное время суток в полном водолазном снаряжении.

После отработки задач личным составом ПДСС водолазные группы из состава экипажей кораблей спустились под воду и произвели осмотр подводной части корпуса кораблей на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и различных повреждений.



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