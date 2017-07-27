27.07.2017 (12:00)

В День ВМФ в Астрахани впервые состоятся показательные выступления юнармейцев

Впервые в Астрахани в праздничных мероприятиях в честь Дня Военно-Морского Флота (ВМФ) России примут участие воспитанники Астраханского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Для гостей праздника юнармейцы готовят программу, включающую сложные элементы строевой подготовки с оружием под музыкальное сопровождение, а девушки выступят с танцевальной композицией под песню «Катюша».

Всего в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню ВМФ, в Астрахани примут участие около 30 юнармейцев.

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