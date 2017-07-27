27.07.2017 (10:50)

В рамках подготовки к конкурсу АрМИ-2017 «Морской десант» его участники приступили к вождению БТР и выполнению стрельб на полигоне ТОФ

В рамках подготовки к международному конкурсу по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант-2017» военнослужащие иностранных команд-участниц изучают маршруты движения на одном из полигонов Тихоокеанского флота (ТОФ).

На полигоне Клерк морские пехотинцы из Венесуэлы, Китая и Ирана приступили к практическому изучению трассы третьего этапа соревнований.

Экипажи тренируются проходить маршрут протяжённостью в 10 км (из них 1 км по воде), который им предстоит преодолеть в рамках конкурса на время. Более сложные препятствия участники соревнований преодолевают по нескольку раз.

Механики-водители отрабатывают навыки вождения бронетранспортеров БТР-80 по маршруту с прохождением различных препятствий – колейного моста, рва, прохода между столбами, совершенствуют навыки вождения бронетранспортеров на плаву. Кроме того, наводчики боевых машин и стрелки тренируют меткость в стрельбе по мишенным позициям, имитирующим надводные, береговые и воздушные цели.

Справочно:

Международный конкурс по полевой выучке «Морской Десант-2017» проводится среди подразделений морской пехоты государств – участников конкурса. Состоит из трех этапов, за каждый этап начисляются баллы по сумме которых и определяется победитель.

Целями конкурса являются: укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества, повышение престижа военной службы, повышение уровня полевой выучки участников, развитие состязательности военнослужащих, участвующих в конкурсе.

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