27.07.2017 (10:19)

В Приэльбрусье состоится торжественное открытие международного конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо»

30 июля в Приэльбрусье на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» Минобороны России состоится торжественное открытие международного конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо-2017».

В соревнованиях примут участие военнослужащие из России, Китая, Казахстана, Ирана, Марокко и Узбекистана. Представители двух последних стран являются новичками конкурса.

В ходе двух первых дней соревнований военнослужащим предстоит проявить свои навыки в индивидуальном лазанье и лазанье в связках на специальном специально подготовленном скалодроме, высота которого составляет около 20 м.

Всего в соревнованиях будет задействовано более 70 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности. Каждую команду представят 12 человек: командир группы – офицер, остальные – военнослужащие по контракту. В ходе соревнования их будет сопровождать судья, который не вмешивается в действия команды, а лишь оценивает их.

Состязания пройдут в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017). Данный вид соревнований проводится впервые в таком масштабе и имеет военно-прикладную направленность.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице