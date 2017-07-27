27.07.2017 (09:52)

Подразделения ракетной бригады ЮВО в Северной Осетии подняты по тревоге

В рамках проверки боевой готовности подразделения ракетной бригады общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Северной Осетии, были подняты по тревоге.

На учение привлечено более 500 военнослужащих, задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М».

По замыслу мероприятий боеготовности, подразделения ракетной бригады приступили к совершению марша в район формирования колонн. После прибытия в назначенный район управление бригады получило дальнейшие указания на отработку последующих практических действий.

Особое внимание в ходе учения будет уделено вопросам совершенствования слаженности подразделений и профессиональных навыков личного состава на марше, при маскировке боевых машин и преодолении зараженных участков местности.

Ракетная бригада была сформирована в начале декабря 2015 г., на ее вооружение поступил ОТРК «Искандер-М». В состав бригадного комплекта входит более 100 единиц военной техники, в том числе самоходные пусковые установки, транспортно-заряжающие и командно-штабные машины, пункт подготовки информации и др.

«Искандер-М» — оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения на дальностях до 500 км малоразмерных и площадных целей: ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.



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