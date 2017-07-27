27.07.2017 (08:46)

Экипаж корвета «Хуангши» готовится к «Кубку моря-2017»

На базе Тихоокеанского флота экипаж корвета ВМС Китая «Хуангши» начал подготовку к участию в международном конкурсу «Кубок моря-2017».

Сегодня представители судейской коллегии от российской и китайской стороны проведут координационное совещание, на котором обсудят детали предстоящего мероприятия, даты проведения этапов и условия выполнения боевых упражнений. Кроме того, повесткой дня спланирован штурманский поход с командным составом кораблей и судейской коллегией, в ходе которого пройдет изучение района плавания с выполнением предварительных навигационных расчетов.

Аварийно-спасательные группы с китайского корвета проведут тренировку по борьбе за живучесть на базе учебно-тренировочного комплекса Учебного центра во Владивостоке.

Международный конкурс по морской выучке «Кубок моря-2017», пройдёт на Тихоокеанском флоте с 1 по 12 августа. ВМФ России на конкурсе представит новейший корвет ТОФ «Совершенный».

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