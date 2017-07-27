Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

27.07.2017 (06:44)

Определена тематика проведения сухопутной составляющей российско-индийского учения «Индра-2017»

Определена тематика проведения практической части сухопутной составляющей российско-индийского военного учения «Индра-2017». Планируется, что совместная группировка войск отработает ведение разведывательно-поисковых действий, осуществит блокирование указанного района, высадку тактического десанта, отработает вопросы создания гуманитарного коридора, уничтожение условных незаконных вооруженных формирований (НВФ).

К сухопутной части учения от Восточного военного округа планируется привлечь мотострелковые роты, танковые подразделения, минометную, самоходную артиллерийскую и реактивную батареи, подразделения ПВО, разведки и РХБ защиты.

Всего сухопутной группировке войск учения «Индра» будет задействовано до 700 военнослужащих с обеих сторон.

Практический этап учения состоится на полигоне Сергеевский в Приморском крае.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Индра-2017 , Международные учения , Международная деятельность , Учения , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false