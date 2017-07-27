27.07.2017 (06:44)

Определена тематика проведения сухопутной составляющей российско-индийского учения «Индра-2017»

Определена тематика проведения практической части сухопутной составляющей российско-индийского военного учения «Индра-2017». Планируется, что совместная группировка войск отработает ведение разведывательно-поисковых действий, осуществит блокирование указанного района, высадку тактического десанта, отработает вопросы создания гуманитарного коридора, уничтожение условных незаконных вооруженных формирований (НВФ).

К сухопутной части учения от Восточного военного округа планируется привлечь мотострелковые роты, танковые подразделения, минометную, самоходную артиллерийскую и реактивную батареи, подразделения ПВО, разведки и РХБ защиты.

Всего сухопутной группировке войск учения «Индра» будет задействовано до 700 военнослужащих с обеих сторон.

Практический этап учения состоится на полигоне Сергеевский в Приморском крае.

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