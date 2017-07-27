27.07.2017 (05:48)

Альпийские стрелки иностранных государств изучают маршруты международного конкурса «Эльбрусское кольцо»

Военнослужащие из шести стран проходят акклиматизацию в горах Кабардино-Балкарии. Команды вооруженных сил России, Китая, Казахстана, Ирана, Марокко и Узбекистана прибыли в высокогорный учебный центр Министерства обороны Российской Федерации «Терскол» для участия в конкурсе «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр.

Лучшие альпийские подразделения иностранных армий приступили к знакомству с маршрутом состязаний.

В командном первенстве военнослужащие из армий шести иностранных государств выполнят специальные задачи по лазанию в связках на искусственном рельефе, преодолению горной полосы препятствий, стрельбе в горах в составе группы, наведению навесной переправы, ориентированию, преодолению ледового участка, десантированию с марш-броском.

В ходе основного этапа соревнований участники международного конкурса совершат 105-километровый марш вокруг горы Эльбрус с одновременным выполнением 14 специальных задач на высоте более 3,5 тыс. метров.

В течении шести суток военнослужащим горных подразделений предстоит преодолеть семь перевалов, шесть ледников, два ледовых плато и пять горных рек.

В составе каждой команды 12 человек: командир группы — офицер, остальные — военнослужащие рядового и сержантского состава.

Международный этап конкурса «Эльбрусское кольцо-2017» пройдет с 30 июля по 12 августа на территории Кабардино-Балкарской Республики (Южный военный округ) в Приэльбрусье на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» Министерства обороны Российской Федерации.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице