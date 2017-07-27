27.07.2017 (05:25)

Первый китайский полигон международного уровня создавался с учетом российского опыта

Прообразом первого китайского полигона для экстремального вождения машин радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки стал российский полигон Песочное, расположенный на границе Костромской и Ярославской областей.

Статус международного полигон учебного центра Военной академии РХБ защиты приобрёл в 2015 году в связи с проведением конкурса «Безопасная среда». Тогда уникальный поволжский полигон был существенно дооснащён и дооборудован. Теперь он позволяет готовить подразделения химразведки по новейшим методикам.

На маршруте протяжённостью 3 км можно отрабатывать комплексные нормативы, предусматривающие выполнение сложнейших элементов химической разведки. Маршрут включает в себя как классические препятствия (макет колейного моста, колейный проход в минно-взрывном заграждении, зона с ограничителями по габаритам), так и протяжённые участки со сложным интегрированным комплексом искусственных препятствий для экстремального вождения. На полигоне специалисты РХБ разведки смогут преодолевать водную преграду.

До создания такого полигона под Костромой для выполнения всех нормативов, предусмотренных международным конкурсом, необходимо было задействовать два полигона и одно общевойсковое стрельбище.

В отличие от российского китайский полигон в городе Корла имеет более протяжённую трассу (четыре километра вместо трёх). На полигоне КНР отсутствует участок с водной преградой: это связано с особенностями китайской техники, которая не предназначена для решения таких задач. Чтобы конкурс был более зрелищным, на полигоне в г. Корла появились новые препятствия (лаз в бетонной плите, подвесная лестница, разрушенный мост и др.).

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