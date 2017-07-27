27.07.2017 (03:34)

В международном конкурсе «Безопасная среда» существенно увеличилось количество нормативов

В международном конкурсе «Безопасная среда», который пройдёт на полигоне Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной Республики) существенно увеличилось количество нормативов за счёт внесения новых элементов на огненно-штурмовой полосе. Это самый ответственный, финишный, участок соревнований, когда у конкурсантов, выполнивших все специальные задачи от разведки района в зоне техногенной аварии до проведения специальной обработки зараженного участка местности, силы почти на исходе.

Теперь в состязания добавились такие новые элементы как противотанковый ров, подвесная лестница, разрушенный мост, а также увеличилась протяжённость трассы. Однако из конкурса исключён норматив, связанный с преодолением брода на бронетехнике. Китайские машины химической разведки более скоростные и маневренные, но не способны преодолевать водные преграды. Соревнования станут более динамичными и зрелищными: вместо привычных 24 конкурсантам предстоит выполнить 28 нормативов. Это значит, что количество мировых рекордов в этом году в конкурсе «Безопасная среда» может увеличиться.

Российские экипажи РХБ-разведки впервые будут выступать на китайской технике, а не на российских бронетранспортерах РХМ-4. Наряду с машиной химической разведки FZC02B, российская команда будет использовать китайскую технику для спецобработки, а также винтовки Тип-95.

В-этом году в международном конкурсе «Безопасная среда» выступят по три экипажа РХБ-разведки из России, Китая, Ирана, Египта и Белоруссии. В прошлом году на машинах РХМ-4 российской командой было установлено два мировых рекорда по экстремальному вождению.

Впервые с возможностью китайской техники российские военные познакомились на полигоне «Песочное», расположены на границы Комстрамской и Ярославской областей два года подряд на классических внедорожниках выступала Китайская команда.

В Китае международный конкурс «Безопасная среда» пройдёт в три этапа. Первый этап — «индивидуальная гонка», второй — «эстафета», третий — «огневая подготовка». Трассы полигона Корла оборудованы крутыми склонами, минными полями, районом химической разведки, двухколейным мостом, противотанковым рвом, траншеями, холмами, участком заграждения и маневрирования. На ряду с этим четырёхкилометровый маршрут предусматривает и классическую огненно-штурмовую полосу.

В международном конкурсе профессионального мастерства специалистов войск РХБ-защиты российские экипажи два года подряд занимали первое место.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице