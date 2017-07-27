27.07.2017 (02:21)

С участниками международного конкурса «Безопасная среда» прошла самая интенсивная тренировка на полигоне КНР Корла

На полигоне Корла в Китае прошла самая интенсивная тренировка военнослужащих пяти стран при подготовке к Армейским международным играм.

Экипажи радиационной, биологической и химической (РХБ) разведки из России, Китая, Белоруссии, Ирана и Египта за один день отработали все этапы международных состязаний «Безопасная среда» на трассах полигона перед началом конкурса.

В предстоящих соревнованиях российская команда впервые будет выступать на китайской технике. В отличие от крупногабаритных российских бронетранспортеров китайские машины химической разведки напоминают классические внедорожники.

В рамках тренировки специалисты РХБ-защиты провели разведку района в зоне техногенной аварии на полигоне Корла. Расчёты выполнили задачу на труднопроходимых участках местности, отобрали пробы грунта, растительности и воды в зоне условной ЧС, обнаружили источники радиоактивного излучения.

Кроме того, военнослужащие из пяти стран соревновались в экстремальном вождении боевых машин, развернули специальную технику для обработки зараженных участков местности.

Трассы полигона Корла оборудованы колейными мостами, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, участками маневрирования, огненно-штурмовой полосой.

Общий тренировочный полигон «Безопасной среды» представлен замкнутой гоночной трассой в виде перевёрнутой буквы «П» протяженностью в четыре километра.

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